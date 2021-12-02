Ballon d'Or ödülünü az bir farkla Lionel Messi'ye kaptıran Bayern Münih'in golcü futbolcusu Robert Lewandowski için flaş bir iddia gündeme geldi. Yıldız futbolcunun 2014 yılından bu yana formasını giydiği Bayern Münih'ten ayrılmayı düşündüğü ileri sürüldü.

AS'ta yer alan habere göre Lewandowski, menajeri Pini Zahavi'den sezon sonu Real Madrid'den gelebilecek bir teklife mutlak öncelik vermesini istedi.

33 yaşındaki Polonyalı golcünün Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.





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