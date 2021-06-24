Alman devi Bayern Münih, Robert Lewandowski döneminin sonrası adına bir golcü arayışlarına başlamış durumda. Lewandowkski'nin takımdan ayrılma ihtimali bir yana 32 yaşındaki yıldızın sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek ve Bayern Münih de Polonyalı golcü sonrasındaki dönem için Borussia Dortmund'dan Erling Haaland'ı hedef olarak belirledi.

Bild'in haberine göre Bayern Münih, Lewandowski sonrası takımın gol yükünü çekecek isim konusunda çok riske girmeyerek Borussia Dortmund'dan Erling Haaland'ı kadrosuna katmak istiyor. Haaland'ın Bundesliga'daki başarılı görüntüsünün de transfer adına öncelik sağladığı belirtlmekte.

Bayern Münih, ilerleyen süreçte Haaland için bir hamle yapmayı planlasa da Norveçli süperstarın ismi aynı zamanda Real Madrid ile anılmakta.