Alman devi Bayern Münih, kadrosunun gelecek planlarını yapmaya devam ederken, takımın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski için iki seçenek düşünüyor.

Bild'de yer alan habere göre Bayern Münih, 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Lewandowski'ye maaşında indirime gideceği yeni bir kontrat önerecek. Eğer yıldız futbolcu bu teklifi kabul etmez ise Lewandowski'nin gelecek yaz takımdan bonservisi ile gönderilmesi gündeme gelecek.

Bayern Münih yönetimi ile Lewandowski cephesinin önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu konuyu çözüme ulaştırmak istediği aktarılanlar arasında yer alıyor.

Lewandowski ise bu konu hakkında acele etmiyor ve oldukça sakin. Polonyalı golcü yeni sözleşme konusunu doğru zamanda değerlendirmeyi düşünüyor.

Haaland transfer edilebilir

Bayern Münih'te Lewandowski'nin takımdan ayrılması halinde ise Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın transferi için girişimlerde bulunulabileceği belirtiliyor.

FIFA tarafından yılın en iyi futbolcusu seçilen Robert Lewandowski, bu sezon 27 maça çıktı ve 34 gol, 3 asistlik performans gösterdi.



