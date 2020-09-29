Almanya'da Süper Kupa maçında Bayern Münih ile Borussia Dortmund, yarın 21:30'da karşılaşacak. Bu maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Hansi Flick, hem maç hakkında konuştu hem de Leroy Sane ve David Alaba'nın son durumu hakkında bilgi verdi.

"İSTEDİĞİMİZ OYUNU YANSITAMADIK"

Hoffeinheim ile oynadıkları ve 4-1 mağlup oldukları maç hakkında konuşan Flick, "Takımımız, zihinsel olarak çok iyi. Belki birkaçı yorgundu ancak her zaman sahada yüzde yüzünü veriyorlar. Hoffenheim'da da durum böyleydi. Maalesef o maçta istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık." dedi.

"SANE MİLLİ MAÇ ARASINDAN SONRA UMARIM DÖNER"

Leroy Sane ve David Alaba'nın durumu hakkında konuşan Bayern'in hocası, "Alaba'nın kas problemi var. Maça kadar nasıl olduğunu gözlemleyeceğiz. Leroy Sane oyundan çıkmak zorunda kaldı. Dizinde kapsül yaralanması var. Umarız milli maç arasından sonra döner" diyerek 4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

"DORTMUND, GENÇ BİR TAKIM"

Borussia Dortmund maçı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Flick, "BVB fantastik bir takım. Çok genç bir ekibi var. Atak futbol ile çekici bir futbol oynuyorlar. Almanya'nın en iyileriyle rekabet edebiliriz. Bu bizi daha da ileriye götürecektir" ifadelerini kullandı.