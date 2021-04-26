Almanya Bundesliga'da Bayern Münih'in bu sezon şampiyonluğa ulaşmasına rağmen teknik direktör Hansi Flick ile yolların ayrılacağı gündemdeki yerini koruyor.

Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesi beklenen Flick'in yerine geçecek en güçlü aday ise Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann. Alman basınında yer alan habere göre, 33 yaşındaki teknik direktörün Bayern Münih'in başına geçmek için Leipzig ile olan sözleşmesini feshetmek istiyor. Ayrıca, haberde Münih ekibinin Leipzig'e Nagelsmann için teklif götürdüğü ve kulübün Bayern Münih'ten 25 milyon euro talep ettiği iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final gördü

Leipzig, Julian Nagelsmann yönetiminde ligde bu sezon çıktığı 31 maçta 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Alman ekibi topladığı 64 puanla ikinci sırada yer alıyor. 2019 yılından beri Leipzig'i çalıştıran Nagelsmann, Alman ekibiyle geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynama başarısı göstermişti.