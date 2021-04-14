Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint Germain'e elenen Bayern Münih'te sezon sonu teknik direktör Hansi Flick ile yolların ayrılacağı gündeme geldi.

PSG-Bayern Münih maçı sonrası açıklamalarda bulunan Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, "Bayern Münih, ciddi şekilde Julian Nagelsmann ile temasta. Finansal durum bile konuşuldu, iş artık imzaya kaldı. Hansi Flick ise Almanya Milli Takımı'nın başına geçecek" ifadelerini kullandı.

2 sezonda 6 kupa kazandı

Bayern Münih'te teknik direktör olarak şu ana kadar 80 maça çıkan Flick, 66 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 2019 yılından beri görevde bulunan 56 yaşındaki teknik direktör, Alman ekibiyle Bundesliga şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, UEFA Süper Kupası, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupsı ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 6 kupa kazanma başarısı gösterdi.