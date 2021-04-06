Bayern Münih'te Gnabry şoku
Bayern Münih'in en önemli oyuncularından Serge Gnabry'nin koronavirüs testinin pozitifi çıktığı açıklandı. Golcü oyuncu Lewandowski'den yoksun olan Bayern Münih'in böylece PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında bir eksiği daha oldu
Bayern Münih kulübü, Serge Gnabry'nin koronavirüs testinin pozitifi çıktığı duyurdu. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG ile yarın karşılaşacak Bayern Münih takımında yıldız golcü Lewandowski de sakatlığı nedeniyle oynayamayacak