Şampiyonlar Ligi’nin son sahibi Bayern Münih’in, bu akşam A Grubu’nda 23.00’te Salzburg’a konuk olacağı maç öncesi savunma oyuncularından Niklas Sule’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, yapılan son kontrolde test sonucu pozitif çıkan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun evinde kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Alman oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu da vurgulandı.

Almanya Milli Takımı’nda 27 karşılaşmada görev alan Niklas Süle, Bayern Münih’te ise bu sezon tüm kulvarlarda 9 karşılaşmada forma giydi.