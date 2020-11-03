Bayern Münih'te forma giyen Niklas Süle, koronavirüse yakalandı

Bayern Münih, Niklas Süle'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Alman ekibi, evinde izole haldeki oyuncunun durumunun iyi olduğunu duyurdu.

03 Kasım 2020, Salı 00:21 Son Güncelleme:
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Bayern Münih'te forma giyen Niklas Süle, koronavirüse yakalandı

Şampiyonlar Ligi’nin son sahibi Bayern Münih’in, bu akşam A Grubu’nda 23.00’te Salzburg’a konuk olacağı maç öncesi savunma oyuncularından Niklas Sule’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, yapılan son kontrolde test sonucu pozitif çıkan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun evinde kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Alman oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu da vurgulandı.

Almanya Milli Takımı’nda 27 karşılaşmada görev alan Niklas Süle, Bayern Münih’te ise bu sezon tüm kulvarlarda 9 karşılaşmada forma giydi.

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