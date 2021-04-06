Alman devi Bayern Münih'te yaprak dökümü yaşanıyor. Bavyera ekibi tecrübeli futbolcu Jerome Boateng'in sezon sonu sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Bayern'in bir diğer yıldızı David Alaba'nın ise takımıyla sözleşme uzatmayacağı ve Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Bayern, birkaç hafta önce Fransız Dayot Upamecano'yu 42 milyon euro karşılığında Leipzig'ten kadrosuna katmıştı. Upamecano'nun Boateng'in yerini alması bekleniyor. Avrupa'da 32 yaşında olmasına rağmen transferde gözde futbolculardan biri olan Boateng'in İtalya ya da İngiltere'de bir kulübe gidebileceği konuşuluyor. Alaba'nın ise adı Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint Germain gibi dünya devleriyle adı anılıyor.

10 yıldır Bayern Münih forması giyen Jerome Boateng, bu sezon Alman ekibiyle toplam 30 maçta 2 gol kaydetti. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek bir diğer futbolcu David Alaba ise bu sezon 36 maçta 2 gol atmayı başardı.