Alman devi Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Joshua Kimmich ofsayta düştü! Koronavirüse karşı aşı olmayı, "Uzun vadeli çalışmaların eksikliği konusunda hala birkaç endişem var" sözleriyle reddeden 26 yaşındaki futbolcunun testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta bir koronavirüslü hastayla temaslı olması nedeniyle karantinaya giren Kimmich, Bundesliga'da Augsburg ve dün de Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Dynamo Kiev'le oynanan karşılaşmalarda görev yapamamıştı.

Öte yandan Bayern Münih'in forveti Eric Maxim Choupo-Moting'in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Bavyera ekibi aşısız oyuncularının maaşlarında kesinti yapacağını duyurmuştu.



