Bayern Münih, 33 yaşındaki Julian Nagelsmann'ın sezon sonunda yeni teknik direktörü olacağını açıkladı.

Julian Nagelsmann, "Bayern Münih'in teknik direktörlük pozisyonu beni cazbetti. Kariyerimde eşsiz bir fırsat olacak ve bu teklifi mutlulukla kabul ettim. Leipzig'e de uygun bir çözüm bulduğu için teşekkür ederim. Aslında ekonomi okumuştum ve BMW'den teklif almıştım. Teknik direktör olma gibi bir düşüncem yoktu ancak hayatta kalabilmem için para kazanmam gerekiyordu" dedi.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, "Julian Nagelsmann, yeni nesil teknik direktörler arassında en iyisi. Genç yaşının ötesinde etkileyici bir kariyeri var. Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'in başarılı geçmişine uygun sonuçlar alacağına ikna olduk ve bu kararı verdik" dedi.

Bayern Münih yöneticisi Oliver Kahn, "Julian, 5 yıl boyunca Bayern Münih kimliğine ne kadar uygun bir teknik adam olduğunu gösterecek. Sportif açıdan Bayern Münih'in Julian ile başarılı olacağına ikna olduk ve bu kararı aldık" dedi.

Bayern Münih Sportif Direktörü Salihamidzic, "Julian ile görüşmelerimiz işbirliği içerisindeydi. Sohbetlerimiz çok keyifli geçti. Bu görüşmelerden sonra Julian hakkında emin olduk. Bayern'e yeni bir soluk verecek" dedi.

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