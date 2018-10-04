Bayern Münih'in iki oyuncusu evlendi!

Bayern Münih kadın futbol takımının iki oyuncusu Lucie Vonkova ve Claudia van den Heiligenberg törenle hayatlarını birleştirdi.

04 Ekim 2018, Perşembe 17:33 Son Güncelleme: 04 Ekim 2018, Perşembe 17:41
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Bayern Münih kadın futbol takımının iki oyuncusu Lucie Vonkova (26) ve Claudia van den Heiligenberg (33) evlendi.

Hollandalı Claudia van den Heiligenberg ve Çek vatandaşı Lucie Vonkova sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

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