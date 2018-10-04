Bayern Münih kadın futbol takımının iki oyuncusu Lucie Vonkova (26) ve Claudia van den Heiligenberg (33) evlendi.
Hollandalı Claudia van den Heiligenberg ve Çek vatandaşı Lucie Vonkova sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.
Bayern Münih kadın futbol takımının iki oyuncusu Lucie Vonkova (26) ve Claudia van den Heiligenberg (33) evlendi.
Hollandalı Claudia van den Heiligenberg ve Çek vatandaşı Lucie Vonkova sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.
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