Alman devi Bayern Münih, yaz transfer döneminde flaş bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Daily Mail'e göre Bayern, uzun bir süredir Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son'un transferi adına girişimlerde bulunuyor.

Transfer adına temasların Ekim ayından bu yana devam ettiği belirtilirken Bayern Münih'in Son'un istediği 200 bin Euro'nun üzerindeki haftalık maaşı ödemeye hazır olduğu aktarılmakta.

Bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı toplam 41 karşılaşmada 18 gol, 16 asistlik performans sergileyen Güney Koreli yıldızın Hamburg ve Leverkusen formaları giydiği Almanya'ya Bayern Münih transferi ile dönebileceği ifade edilmekte.