Alman devi Bayern Münih'e Kanadalı yıldızı Alphonso Davies'ten kötü haber geldi. Covid-19'u atlatarak takıma dönen Davies'te hafif miyokardit (kalp kası iltihabı) belirtileri gözlemlendi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, "Covid-19'a yakalanan her oyuncumuza yaptığımız takip muayenesi sonucunda Alphonso Davies'te hafif miyokardit belirtileri gözlemledik. Bir sonraki duyuruya kadar takımdan uzak kalacak. Önümüzdeki birkaç hafta yok. Tamamen iyileşmesi gerekiyor. Durum o kadar dramatik değil. Sadece belirtiler var. Yine de iyileşmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Alphonso Davies'te yaşanan durumla alakalı tıbbi bilgiyi de paylaşan genç teknik adam, "Bunun nereden geldiği tam olarak bilinmiyor. Kalp kası iltihabı için çeşitli tetikleyiciler var. Genellikle vücuttaki bir viral enfeksiyondan olabiliyor. Covid-19 olabilir ancak grip enfeksiyonu veya farklı bir şey de olabilir. Elbette bugünlerde Covid-19 artı sportif faaliyetlerden oluşma durumu var. Ama yine de %100 olarak bilmiyoruz" dedi.

Takımla yaptığı antrenman sonrası testin sonucundaki teşhisi konulan Alphonso Davies, önümüzdeki birkaç hafta takımla birlikte olamayacak.