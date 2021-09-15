Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Alman devinin teknik direktörü Julian Nagelsmann, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan dolayı memnun olsa da oyun anlamında çok memnun olmadığını ifade eden Nagelsmann, "Barcelona'yı yenerek Şampiyonlar Ligi gruplarına iyi başladığımız için mutluyum. Fakat oyunu düşündüğümde her şey iyi değil. Oyunun bazı yönleri daha iyi olabilirdi. Büyük bir kulüpte olduğumuz için kazanarak ve hatta daha fazlasını yaparak iyi başlamak her zaman önemlidir. Mutluyum ama yine de maçı izlemem ve dikkatlice analiz etmem gerekiyor. Öfori içinde boğulamam. Daha iyi olabilirdik" dedi.

Maç içindeki değişimlerine de değinen genç teknik adam, "İlk dakikalardan sonra Barcelona'nın nasıl pozisyon aldığını görünce bazı şeyleri değiştirme yoluna gittik ve yavaş yavaş ma başına göre daha fazla şans bulmaya başladık. Fırsatlar yarattık ve topa iyi şekilde hakim olduk. Oldukça da iyi savunma yaptık" ifadelerini kullandı.

Messiz'siz Barcelona'ya karşı kazanmanın daha kolay olup olmadığına yönelik soruya ilişkin Nagelsmann, "Messi olmadan daha iyi veya daha kötü değil farklı olur düşüncesindeydim. Barça, hala olağanüstü bir takıma sahip" dedi.

Takımının yıldızları Robert Lewandowski ve Thomas Müller'e de değinen başarılı teknik adam, "İkisine de kadroda sahip olmaktan inanılmaz mutluyum. Dünya yıldızlarıyla çalışmanın nasıl olacağını görmek beni heyecanlandırıyor. Bu sadece onlarla alakalı bir durum değil. Ayrıca Thomas çok da akıllı bir insan" dedi.