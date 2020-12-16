Bundesliga'nın 13. haftasında Bayern Münih, Wolfsburg'u ağırlayacak. Leipzig ve Union Berlin maçlarından 1'er puanla ayılan ve 2 maçtır kazanamayarak liderliği Leverkusen'e kaptıran Bayern, Wolfsburg engelini aşıp 3 puanı hanesine yazdırmak ve beraberlik serisine son vermek istiyor. Son 5 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Wolfsburg ise çıkışını zorlu deplasmanda da sürdürmenin peşinde olacak. Karşılaşma öncesi 24 puanı bulunan Bavyera ekibi, Bayer Leverkusen'in ardından 2. sırada yer alıyor. Ligde mağlubiyeti olmayan tek takım olan Wolfsburg ise 21 puanla 5. basamakta.

Bayern Münih - Wolfsburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. S Sport 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Bayern Münih - Wolfsburg muhtemel 11'ler:

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Hernandez, Tolisso, Coman, Müller, Gnabry, Sane, Lewandowski





Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Lacroix, Guilavogui, Roussillon, Baku, Brekalo, Schlager, Arnold, Philipp, Weghorst





Bayern Münih'te Nianzou, Kimmich ve Martinez, Wolfsburg'da ise Pongracic, sakatlıkları sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecekler.