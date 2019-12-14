Bayern Münih - Werder Bremen maç sonucu: 6 - 1

Bayern Münih, Bundesliga’nın 15. haftasında Allianz Arena’da Nuri Şahin'in formasını giydiği Werder Bremen’i konuk etti.

Werder Bremen’in 24. dakikada Milot Rashica ile 1-0 öne geçtiği maçta Bayern Münih, 45. dakikada Philippe Coutinho ve 45 4. dakikada Robert Lewandowski’nin golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Bavyera ekibi, 63 ve 78. dakikalarda Coutinho, 72. dakikada Lewandowski ve 75. dakikada Thomas Müller ile 4 gol daha buldu ve karşılaşmadan 6-1 galip ayrıldı.

Son iki haftada Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach’a karşı oynadığı müsabakalardan mağlup ayrılan Bayern Münih, böylelikle 2 hafta aradan sonra yeniden 3 puanın sahibi oldu ve puanını 27’ye çıkardı. Werder Bremen ise 14 puanda kaldı.