Bayern Münih - Vfl Wolfsburg maçının öne çıkan rakamları

Bundesliga'nın 17. haftası Bayern Münih - Wolfsburg maçına sahne olacak.

İki takım arasındaki son maçı Bayern Münih 3-2 kazandı. Rekabette son 34 maçın 27 tanesini Bayern Münih kazanırken oynanan maçların 3 tanesini Wolfsburg kazandı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bayern Münih evinde mükemmel forma sahipken Wolfsburg'un deplasman performansı iyi durumda .

İki takım arasında oynanan önceki maçlarda maç başına ortalama 3.5 gol atılırken maçların yüzde 56 oranında KG VAR sonucuyla bitti.

Bu sezon Bundesliga performanslarına bakarsak Bayern Münih evinde maç başına 2.63 puan alırken Wolfsburg deplasmanda 1.43 maç başı puan ortalamasıyla oynadı.

Ev sahibi takım kendi sahasında oynadığı son 8 maçın tamamında gol atma başarısı gösterirken ligde 13 maçla en fazla galibiyet alan ve 52 golle en fazla gol atan takım konumunda.

Oran Analizi

Bayern Münih için ilk yarı beraberliğine 2.75 oran verildiği toplam 10 maçın hiçbirinde ilk yarısı beraberlik çıkmazdı.

Bayern Münih için TEK oranı 1.73 olduğunda toplam 8 maçın hepsi TEK, ÇİFT oranı 1.73 olduğunda toplam 10 maçın %90 kısmı TEK bitti.

Bayern Münih için rakiplerine ikinci yarı 7.25 oran verildiği toplam 5 maçta hiç kaybetmedi.







