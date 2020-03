Corona virüs nedeniyle ertelenen liglerden kaynaklı spor kulüpleri maddi olarak zor günler geçirmeye başladılar. Her ne kadar her sezon büyük rakamlarla kar oranı açıklasalar da şu an liglerin oynanmaması reklam anlamında gelirleri bir hayli düşürmüş gibi gözüküyor.

Almanya Bundesliga'nın 2 köklü kulübü Borussia Dortmund ve Bayern Münih de bu dar boğazdan nasibini alan 2 kulüp oldu. 2 takım oyuncuları da bu zorlu süreçte takımlarına detsek olmak istediklerini ve ücretlerinde indirime gitmeyi kabul ettiklerini açıkladı.

Dortmundlu yönetici Hans-Joachim Watzke, 850 çalışan için gösterilen bu çabanın önemli bir dayanışma örneği olduğunu söyledi. Açıklanan rakama göre kulüpteki her oyuncu ve teknik heyet maaşında yüzde 20 indirime gidecek.

Mirror