İki Alman devi Borussia Dortmund ile Bayern Münih, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak.

Borussia Dortmun CEO'su Hans-Joachim Watzke, konuyla ilgili, "Avrupa Kulüpler Birliği yönetim kurulu üyeleri Pazar akşamı sanal bir konferans düzenlediler ve geçen Cuma günkü yönetim kurulu kararının hala geçerli olduğunu doğruladılar. Bu karar, kulüplerin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde planlanan reformu uygulamak istedikleri anlamına geliyor. Bir Süper Lig kurma planlarının reddedildiği Avrupa Kulüpler Birliği yönetim kurulu üyelerinin açık görüşüydü. Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Watzke'ye göre Bayern Münih de aynı görüşü paylaşıyor. "Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'nda temsil edilen her iki Alman kulübü, FC Bayern Münih ve Borussia Dortmund, tüm tartışmalarda yüzde 100 uyumlu görüşleri temsil ediyor" diyor.