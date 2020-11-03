Bayern Münih ve Atletico Madrid, Tariq Lamptey'in peşinde

Brighton'daki performansıyla dikkatleri çeken 20 yaşındaki sağ bek Tariq Lamptey için Bayern Münih ve Atletico Madrid'in devrede oldukları belirtildi.

03 Kasım 2020, Salı 17:57 Son Güncelleme:
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Bayern Münih ve Atletico Madrid, Tariq Lamptey'in peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın 20 yaşındaki İngiliz sağ beki Tariq Lamptey, sergilediği performansla Avrupa'nın devlerini peşine takmış durumda. Mail'in haberine göre Sevilla'nın ardından Bayern Münih ve Atletico Madrid de oyuncuyu kadrolarına katmak istiyorlar. 

20 yaşındaki Lamptey, geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'nin altyapısından 3.3 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile Brighton'a transfer olmuş ve bu sezon Premier Lig'de çıktığı 7 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 

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