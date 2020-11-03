İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın 20 yaşındaki İngiliz sağ beki Tariq Lamptey, sergilediği performansla Avrupa'nın devlerini peşine takmış durumda. Mail'in haberine göre Sevilla'nın ardından Bayern Münih ve Atletico Madrid de oyuncuyu kadrolarına katmak istiyorlar.

20 yaşındaki Lamptey, geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'nin altyapısından 3.3 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile Brighton'a transfer olmuş ve bu sezon Premier Lig'de çıktığı 7 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.