Bayern Münih - Valencia Basket maç sonucu: 90-79

Turkish Airlines EuroLeague'in 8. maç döneminde Alman ekiplerinden Bayern Münih, İspanya temsilcilerinden Valencia Basket'i konuk etti. Sezona oldukça iyi bir giriş yapan Bayern Münih, sahasında ağırladığı Valencia Basket'i de 90-79'luk skorla geçmeyi başardı. Bayern Münih, özellikle son çeyrekte 28-19'luk üstünlük yakalayarak karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu.

Bayern Münih, 8. maçındaki 6. galibiyetini alarak lider Barcelona'nın arkasında ikinci sıraya yükseldi. Valencia Basket ise 7. maçında 3. kez mağlup oldu.

Bayern Münih'in yükselişinde en dikkat çekici isimlerden Vladimir Lucic yine 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Paul Zipser 20, JaJuan Johnson 17 sayıyla oynadı.

Valencia'da Klemen Prepelic, 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Bojan Dubljevic 12, Nikola Kalinic 10 sayı üretti.