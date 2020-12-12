Bundesliga’nın 11. haftasında Bayern Münih, Alte Försterei Stadı’nda Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 4. dakikada Grischa Prömel’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda üstün oynayan Bayern Münih, 67. dakikada Robert Lewandowski’nin golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı. Maçta kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bayern Münih, puanını 24’e çıkararak maç fazlası ve averajla liderliğini sürdürdü. Union Berlin ise 17 puan ve averajla 6. sırada yer aldı. Bundesliga’da 11. hafta, yarın oynanacak Augsburg-Schalke 04 ve Bayer Leverkusen-Hoffenheim karşılaşmalarıyla tamamlanacak