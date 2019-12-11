Çarşamba gününün Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki Tek Maç oynanabilecek heyecan dolu mücadelesinde gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih, Tottenham’ı konuk ederken, ayrıca her zaman olduğu gibi Misli.com’dan canlı bahis de yapabileceksiniz. Üstelik canlı bahis kayıplarınıza %10’a varan iade yalnızca Misli.com’da.

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Gruptaki tüm maçlarını kazanarak liderliği garantileyen Bayern Münih son karşılamadan da galibiyetle ayrılarak 18 puanı görmek istiyor. Bundesliga’da ise haftayı 7. sıra gibi alışık olmadığı bir pozisyonda bitiren Alman ekibinde süper bir performans gösteren Lewandowski de iki maçtır gol bulamıyor. Bu nedenle ev sahibinde akıllar biraz da hafta sonu oynanacak Werder Bremen karşılaşmasında olabilir.

Diğer taraftan Tottenham ise Mourinho ile yakaladığı çıkışı Burnley karşısında devam ettirdi. Manchester United’a yenildikten sonra Burnley’i 5-0’la geçen Londra ekibi grupta şansı kalmadığından tüm dikkatini lige verdi. Almanya’ya Kane, Alli, Vertonghen, Aurier gibi isimleri götürmeyen Mourinho ayrıca sakatlığı bulunan Lloris, Ndombele, Winks, Lamela ve Davies’ten de yararlanamayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Bayern Münih gruptaki tüm maçlarını kazanırken bu 5 karşılaşmanın 4’ü 2.5 gol üzeri bitti.

- Tottenham’ın gruptaki 5 maçı da 3.5 gol üzeri tamamlandı.

- Tottenham’ın gruptaki tüm maçlarında ilk yarı gol atılırken bu 5 maçın 4’ü ilk yarı 2.5 gol üzeri oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç olarak oynanabilecek heyecan dolu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %21’i karşılıklı golden yana tercihte bulunurken %11’lik kesim ise maçın 2.5 gol üzeri biteceğini düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU BERKUK ÜNYAY’IN YORUMU

İki takım da gruptan çıkmayı garantiledi. Hatta bu maç sıralamayı dahi değiştirmeyecek. Bayern Münih de işler yolunda gitmiyor. Bundesliga'da Gladbach'a yenildiler ve ligde 7.'liğe kadar gerilediler. Tottenham ise Mourinho geldikten sonra ciddi bir kıpırdanma içinde. Kendine güvenlerini yeniden kazandılar. Bu deplasmanda da kolay kolay teslim olmazlar. İki takımın da skor üretme ihtimali yüksek. Tercihim Gol Var.