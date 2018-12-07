Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde Alman ekibi Bayern Münih, sahasında Rusya temsilcisi Khimki Moskova'yı konuk etti.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın son bölümlerinde hata yapmayan ev sahibi Bayern Münih, 72-65 galip gelmeyi başardı.

Bayern, bu sonuçla üst üste 2 maç kaybettiği sahasında tekrar galibiyeti hatırlarken toplamda da 11. maçında 5. kez galip geldi.

Yıldızı Shved olmadan üst üste üçüncü maçına çıkan Khimki Moskova ise 11. maçında 7. mağlubiyetini aldı.

Bayern'de Nihad Dedovic 14 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Vladimir Lucic 13, Derrick Williams 10 sayıyla oynadı.

Khimki Moskova'da Jordan Mickey ve Charles Jenkins 12'şer sayıyla en skorer isimler olurlarken Stefan Markovic ve Malcolm Thomas da 10'ar sayıyla maçı tamamladılar.