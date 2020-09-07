Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sekizli final formatında oynanan Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih, Avrupa Ligi’nde ise Sevilla mutlu sona ulaşırken, her iki takım da kupaları 6. kez müzesine götürmüştü. Şimdi gözler Süper Kupa'ya çevrildi. İki dev, kupayı müzesine götürmek için karşı karşıya gelecek. UEFA, Budapeşte'deki Süper Kupa finaline kapasitenin yüzde 30'u oranında seyirci alınacağını duyurdu. Yapılan toplantının ardından, Bayern Münih ile Sevilla arasında 24 Eylül Perşembe günü Budapeşte’de oynanacak Süper Kupa maçında UEFA Oyuna Dönüş Protokolü'nün uygulanacağı ve bu kapsamda müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 30’u kadar taraftar alınacağını açıklandı.

Bayern Münih - Sevilla Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih ile Sevilla arasında 24 Eylül Perşembe günü Budapeşte’de oynanacak Süper Kupa maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Şampiyonun belli olacağı mücadelenin beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıktı

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 24 Eylül’de oynanacak UEFA 2020 Süper Kupa’nın biletleri satışa sunuldu. UEFA’dan yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki Süper Kupa’nın biletlerinin satışa sunulduğu, "uefa.com/tickets" internet sitesi üzerinden alınabileceği duyuruldu.

Bayern Münih - Sevilla Süper Kupa bilet fiyatı ne kadar?

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı stadın yüzde 30 kapasitesinde bilet satılacağı belirtildi. Budapeşte’deki Puskas Arena’da 24 Eylül Perşembe günü oynanacak maçın biletleri, 3 farklı kategoride 50 ile 120 euro arasında fiyata satılacak.

UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak

Dev maçta UEFA Oyuna Dönüş Protokolü'nün uygulanacağı ve bu kapsamda müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 30’u kadar taraftar alınacağını duyuruldu. UEFA organizasyonlarına korona virüs sebebiyle seyirci alınmama kararına ilişkin durum takibinin yapılmaya devam edileceği ve herhangi bir değişikliğin gerekmesi durumunda UEFA İcra Komitesi'ne tavsiyede bulunulacağı da dile getirildi.

'İnsanların güvenliği ile risk almayacağız'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de kararla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Futbolun zor zamanlarda taraftarlar olmadan devam edebileceğini göstermek önemli ancak bu oyunun karakterinden bir şeyler kaybettiriyor. Taraftarların maçlarımıza dönüşünü görmeye başlayacak bir pilot uygulama olarak Budapeşte'deki UEFA Süper Kupası'nı kullanmayı umuyoruz. Macaristan Federasyonu ve hükümeti ile herkesin sağlığını korumak için önlemler almak üzere yakın bir şekilde çalışıyoruz. İnsanların güvenliği ile risk almayacağız" ifadelerini kullandı.

20 bin 167 taraftara denk geliyor

67 bin 2015 seyirci kapasiteli Ferenc Puskas Stadı’na yüzde 30 oranında taraftarın alınması planlanıyor. Bu da 20 bin 167 taraftara denk geliyor. UEFA’nın futbola dönüş protokolü kapsamında salgın sebebiyle tüm kurallara uyularak seyircilerin maçı izlenmesi sağlanacak. Bunun bir test niteliği taşıdığı ve başarılı bir şekilde uygulanması durumunda diğer Avrupa Kupaları maçlarında da devreye sokulması planlanıyor.

UEFA’nın, Macaristan Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı ile sürekli iletişim halinde olduğu, maça kadar olumsuz bir durumun yaşanması halinde, finalin seyircisiz olarak oynanma ihtimalinin de sıfır risk kapsamında masada olacağına da vurgu yapıldı.

Bayern Münih aynı başarıyı 6. kez tekrarladı

Daha önce 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında "Devler Ligi"nde zirveye çıkan Bayern Münih, 11. finalinde aynı başarıyı 6. kez tekrarladı. Alman ekibi, Portekiz’in başkenti Lizbon’daki finalde Paris Saint-Germain’i (PSG) 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Bayern Münih, 1975-76 sezonundaki finalde karşılaştığı Saint-Etienne’in ardından PSG’yi de mağlup ederek Fransız takımlarına karşı oynadığı ikinci finalini kazandı. Bavyera ekibi, Real Madrid (13) ve Milan’ın (7) ardından Kupa 1’i en çok kazanan takımlar listesinde üçüncü sırayı Liverpool ile paylaştı.

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon hiç yenilmeyen Bayern Münih, kupayı namağlup kaldıran ilk ekip oldu. Almanya temsilcisi, "Devler Ligi"nde 11 maç üst üste kazanan ilk takım olma başarısını da gösterirken, Real Madrid (567) ve Barcelona’nın (517) ardından turnuvada 500 gole ulaşan üçüncü kulüp oldu.

Sevilla finallerde kaybetmiyor

Oynadığı bütün Avrupa Ligi finallerinden galip ayrılma başarısı gösteren Sevilla, bu sezon da sürprize izin vermedi. Almanya’nın Köln kentindeki finalde Inter’i 3-2 mağlup eden Sevilla, Avrupa Ligi kupasının sahibi oldu.

Daha önce 2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-2015 ve 2015-16 sezonlarında Kupa 2’yi kazanan İspanya temsilcisi, 6. finalinde aynı başarıyı 6. kez tekrarladı.

Turnuvayı en çok kazanan takım olan Sevilla, bu sezon Avrupa Ligi’nde oynadığı 11 maçta da sadece bir kez kaybetti.

Teknik direktörler ilki yaşadı

Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick ve Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui, kariyerlerinin ilk Avrupa kupalarını kazandı. Kasım 2019’da Niko Kovac ile yolların ayrılmasının ardından Bayern Münih’te göreve getirilen Hansi Flick, ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi’ni kazanma başarısı gösterdi. 55 yaşındaki Alman teknik adam, Bundesliga ve Almanya Kupası’nın ardından "Devler Ligi"nde de zirveye çıkarak 3’te 3 yaptı.

Real Madrid’de yaşadığı kötü sonuçların ardından görevden alınan Julen Lopetegui ise Haziran 2019’da Sevilla’nın başına geçmişti. 53 yaşındaki İspanyol teknik adam, Sevilla’daki ilk sezonunda Avrupa Ligi’ni kazanmayı başardı ve kariyerinin kulüp düzeyindeki ilk Avrupa kupasını elde etti.