Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla, Süper Kupa için Budapeşte'de kozlarını paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

Önce Bundesliga, arkasından Almanya Kupası ve son olarak da Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern biraz durulur mu diyorduk, yeni sezona da 8-0'lık Schalke galibiyetiyle giriş yaptılar. Ivan Perisic ve Philippe Coutinho'nun kiralık kontratları sona erdi, Thiago Alcantara da Liverpool'a transfer oldu. Takıma Leroy Sane monte edildi. Manuel Neuer, Alexander Nübel ile yedeklendi. Macaristan kafilesinde hafif sakatlıkları bulunan David Alaba ve Alphonso Davies yer alırken, Kingsley Coman ise Almanya'da bırakıldı.

Geçen sezonun en dikkat çeken takım performanslarından birine de kuşkusuz Sevilla imzasını atmıştı. Pandemi arasından sonraki 11 La Liga maçında yenilgi yüzü görmeyip ligi 4. sırada tamamladılar, Avrupa Ligi'nde ise Manchester United ve Inter'i devirip kupaya uzandılar. Yenilmez armadanın 2 önemli parçası değişti. Ever Banega'nin yeni durağı Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımı olurken, Real Madrid'den kiralık olarak kadroda bulunan Sergio Reguilon da İspanya üstünden Tottenham yolcusu oldu. Sol beke Marcos Acuna takviyesi yapılırken, orta alana Real Sociedad'dan Oscar Rodriguez alındı ve 7 sezon sonra Ivan Rakitic takıma geri döndü.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım daha önce 2 kez karşılaştı, Sevilla bu 2 maçı da kazanamadı. (1 beraberlik - 1 Bayern galibiyeti)

- Bayern, 2020 yılında oynadığı 28 resmi maçı kaybetmedi! (27 galibiyet)

- Sevilla son 21 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. (12 galibiyet - 9 beraberlik)

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