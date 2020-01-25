Misli.com’da canlı izleyebildiğiniz Almanya Bundesliga’da son dönemde yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek isteyen Bayern Münih, son haftalardaki yenilmezlik serisini bu deplasmanda da sürdürmek isteyen Schalke 04 ile karşılaşırken Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik kaybeden tüm kuponlarınızda %3’e varan iade, sadece Misli.com’da!

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Sezonun ikinci yarısına çok iyi başlayan Bayern Münih, Hertha Berlin deplasmanında çok üstün bir oyun ve 4 golle kazanarak zirve takibini sürdürdü. Üst üste 4. lig galibiyetini alan Bayern, bu maçtaki rakibi Schalke karşısında iç sahadaki son lig yenilgisini 2009’da almıştı. Ev sahibinde savunmacı Süle, orta sahadan Javi Martinez ve forvet Coman’ın sakatlıkları var.

Bu sezon Devler Ligi bileti almak isteyen Schalke 04, ligin ikinci yarısına evindeki Gladbach maçıyla başlarken, ikinci yarıda bulduğu 2 golle 3 puanı almasını bildi ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Rakibiyle oynadığı son 9 maçta sadece 3 atabilen konuk ekipte as kaleci Nübel cezalı. Savunmacı Sane, orta sahadan Stambouli ve McKennie ise sakatlıkları nedeniyle yok.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasındaki son 9 maçın 8’i Toplam 2-3 gol aralığında bitti.

• Schalke 04, bu sezon ligde oynadığı 18 maçın ilk yarılarında sadece 5 gol yedi.

• Bayern’in bu sezon oynadığı 18 lig maçının 16’sında en azından 3 gol atıldı.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği oyun maç sonucu. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %37’si maçta Bayern’in kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Alt/Üst. Misli.com üyelerinin yaklaşık %23’ü maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyor ve 2,5 Üstü diyor.

BUNDESLİGA UZMANI FATİH DEMİRELİ NE DİYOR?

Sezon sonu Schalke'den Bayern'e gidecek olan ve bu yüzden gündemden düşmeyen Schalke kalecisi Nübel cezası yüzünden forma giyemeyecek, muhtemelen kafilede de olmayacaktır. Bayern kısa vadede de bir transfer yaptı ve Real'den Alvaro Odriozola'yı kiraladı. İspanyol sağ bekin bu maçta oynama ihtimali var, oysa Hertha'yı 4-0'la geçen kadroyu değiştirmek için bir sebep görünmüyor. Schalke'nin işi sadece bu açıdan zor değil, tarihsel olarak da bir üstünlüğü var Bayern'in. İki takım arasında oynanan son 18 maçın hiçbirini kazanamayan Schalke, en azından mevcut form olarak taraftarına umut veriyor. Gladbach'ı 2-0 yenen gök mavililer, Bayern'i de zorlayacaklardır. Karşılıklı goller beklemediğim bir karşılaşma.