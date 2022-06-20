Bayern Münih, Sadio Mane transferini bitirdi! İmzalar atıldı

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, bir süredir kadrosuna katmak istediği Sadio Mane'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Sadio Mane'nin Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer tamamlandı. İki kulüp arasında anlaşmanın sağlanmasının ardından imzalar atıldı.

Senegalli yıldızın Salı günü sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atması ve transferin Çarşamba günü resmen açıklanması bekleniyor.

41 milyon Euro

Bayern Münih'in transfer için bonuslarla birlikte toplam 41 milyon Euro'yu kasasından çıkardığı da iddialar arasında yer alıyor.

Liverpool’la sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Mane, geçtiğimiz sezon 51 maçta forma giyerken, 23 kez ağları havalandırdı ve 5 kez de asist yapmayı başardı.



