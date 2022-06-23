Bayern Münih, Robert Lewandowski’yi bekliyor

Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından Bayern Münih’ten ayrılmak istediğini açıklayan Robert Lewandowski’nin başka bir kulübe transferinin bir türlü tamamlanamamasının ardından Bayern Münih’li yöneticiler Oliver Kahn ve Hasan Salihamidzic açıklamalar yaptı.

Barcelona başta olmak üzere birçok Avrupa devinin yakından ilgilendiği yıldız golcünün transferinin sonuca ulaşmaması sonrası Bayern Münih CEO’su Oliver Kahn, oyuncunun durumuyla ilgili bir değişiklik olmadığını, kulüpte olduğu için memnun olduklarını ve yeni sezonun ilk antrenmanında onu görmekten mutlu olacaklarını belirtti.

Bayern Münih sportif direktörü Hasan Salihamidzic ise Lewandowski’yle yaptıkları görüşmenin iyi geçtiğini, şu anda %100 bir şekilde kulüpte kaldığını ve 12 Temmuz’daki ilk antrenmanda onu görmeyi beklediklerini ifade etti.

2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki yıldız golcü, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 46 maçta 50 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.