Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Alman ekiplerinden Bayern Münih, pota altına önemli bir ekleme yaptı. Bayern Münih, tecrübeli uzun Othello Hunter ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen 35 yaşındaki uzun; geçtiğimiz sezon Maccabi formasıyla EuroLeague'de 27 maça çıkarken 8 sayı, 5.3 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.

Othello Hunter, EuroLeague kariyerinde Siena, Olympiacos, Real Madrid, CSKA Moskova ve Maccabi Tel Aviv formalarıyla toplam 216 EuroLeague maçına çıkarken EuroLeague ortalamaları da 8.3 sayı ve 5.3 ribaunt olarak dikkat çekmekte.