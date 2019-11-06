Bayern Münih-Olympiakos maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Bayern Münih sahasında Olympiacos'u 2-0 mağlup etti.

Bundesliga'da E. Frankfurt'a 5-1'lik skorla kaybettitken sonra teknik direktör Niko Kovac'ın görevine son veren Bayern Münih'te takımın başında sahaya Hans-Dieter Flick çıktı.

İlk yarısı 0-0'lık skorla sona eren karşılaşmada Bayern Münih'e 3 puanı getiren golleri 69. dakikada Robert Lewandowski ve 89. dakikada Ivan Perisic kaydetti.

Polonyalı golcü attığı golle de Allianz Arena'da forma giydiği son 25 Şampiyonlar Ligi maçında 25 gol kaydetmiş oldu.

Alman ekibi bu galibiyet ile puanını 12'ye yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Olympiacos ise bir puanda kaldı.



