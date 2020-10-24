Bayern Münih - Olympiacos maç sonucu: 74-68

Turkish Airlines EuroLeague'in formda iki takımının mücadelesinde Alman ekibi Bayern Münih, sahasında ağırladığı Yunanistan temsilcilerinden Olympiacos'u 74-68 mağlup etti. Bu maça gelirken 3'er galibiyetlik serileri olan iki ekipten Bayern Münih, serisini 4 maça çıkarırken Olympiacos'un serisini de sonlandırmış oldu. Alman ekibi, 5. maçındaki 4. galibiyetini alırken Olympiacos ise 5. maçında 2. kez mağlup oldu.

Bayern Münih'de Wade Baldwin IV, eski takımı Olympiacos'a karşı 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Vladimir Lucic de 16 sayıyla oynadı.

Olympiacos'ta Kostas Papanikolaou 13 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Charles Jenkins 12, Shaquielle McKissic 11 sayı üretti.