Almanya Ligi Bundesliga'da bitime 3 hafta kala 71 puanla şampiyonluğunu ilan etmek için geri sayıma geçen Bayern Münih'te görevinden ayrılacak Hansi Flick'in yerine geçecek isim belli oldu. Bayern, 64 puanla ikinci sırada yer alan RB Leipzig'in 33 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak Nagelsmann'ın takımın başına getirilmesi ise biraz pahalıya patladı! 27 yaşında Hoffenheim'da, Bundesliga'nın en genç hocası unvanını alan Nagelsmann için 25 milyon Euro (248 milyon TL) bonservis bedeli ödendi. Dünyanın en pahalı teknik direktörü olan deneyimli çalıştırıcı için 2019'da Leipzig de Hoffenheim'a 5 milyon Euro (49.5 milyon TL) ödemişti.

Bir ilki başarmıştı

Leipzig'e geçen sezon Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez yarı final oynatan Nagelsmann'ın adı her zaman dev kulüplerle anılıyordu. Bu arada Münih'in içinde bulunduğu Bavyera Eyaleti'ne bağlı Landsberg am Lech Kasabası'nda dünyaya gelen Alman hocanın, küçüklüğünde de Bayern taraftarı olduğu biliniyor. (1 Euro=9.9 TL)

Almanya'da çok normal

Bundesliga'da sezon devam ederken oyuncular ya da teknik adamlar, gelecek sezon için başka takımlara şimdiden imza atabiliyorlar. Nagelsmann'dan önce bu sezon; Marco Rose'un M'Gladbach'tan ayrılıp Dortmund'un teknik direktörlük koltuğuna, Adi Hütter'in de Frankfurt'tan M'Gladbach'ın başına geçeceği açıklanmıştı.

En çok bonservis ödenen hocalar

İsim Nereden Nereye Ücret

1)J.Nagelsmann Leipzig B.Münih 25 milyon

2)A.Villas-Boas Porto Chelsea 14 milyon

3)B.Rodgers Celtic Leicester 10 milyon

4)R.Amorim Braga S.Lisbon 9.5 milyon

5)J.Mourinho İnter R.Madrid 8 milyon

(Not: Rakamlar Euro üzerinden yazılmıştır.)



