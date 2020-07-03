Bayern Münih, Leroy Sane transferini yanlışlıkla açıkladı

Bundesliga'yı şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon için Leroy Sane ile anlaştığı yönünde haberler çıkan Bayern Münih, Arapça resmi hesabının yaptığı bir yanlışlıkla bu önemli transferi bitirdiğini de gözler önüne sermiş oldu. Manchester City'de ayrılacak Leroy Sane'nin Bayern Münih formalı fotoğrafları paylaşıldıktan kısa süre sonra kaldırıldı ama bir anlamda da transferin bittiği ortaya çıktı.

Alman basınına göre Bayern Münih, 1996 doğumlu oyuncuyu bugün resmen açıklamayı planlıyordu. Bayern Münih'in Leroy Sane'nin bonservisi için Manchester City'ye 10.1 milyon Euro'su bonus olmak üzere 55 milyon Sterlin'lik bir bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi



