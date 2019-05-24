Bayern Münih, Leroy Sane ile ilgilendiklerini resmen açıkladı!

Bundesliga'da üst üste 7. şampiyonluğunu kutlayan Bayern Münih, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İki emektar futbolcusu Franck Ribery ve Arjen Robben'in takıma veda etmesi sonrası kanat forvet arayışlarına geçen Bavyera ekibinin Manchester City'nin 23 yaşındaki yıldız futbolcusu Leroy Sane ile ilgilendiği dün resmen açıklandı.

Alman devinin başkanı Uli Hoeness, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte Sane'yi kadrolarına katıp katmayacaklarıyla ilgili soruya "Evet, bu transfer üzerinde çalışıyoruz." yanıtını verdi. Takımın yıldız ismi Robert Lewandowski de iki gün evvel yaptığı bir açıklamada "Sane'nin ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu biliyorum. O, takımımızı hemen bir üst seviyeye çıkarabilecek bir isim." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon takımıyla çıktığı 47 maçta 16 gol ve 18 asistlik bir performans sergileyen Fransız asıllı Alman futbolcunun City ile 2021 yazına dek sözleşmesi bulunuyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise tam 100 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



