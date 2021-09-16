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Bayern Münih Leon Goretzka'nın sözleşmesini uzattı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Leon Goretzka'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını açıkladı.

16 Eylül 2021, Perşembe 10:20 Son Güncelleme:
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Bayern Münih Leon Goretzka'nın sözleşmesini uzattı

Şampiyonlar Ligi'ne Barcelona'yı deplasmanda 3-0 yenerek merhaba diyen Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alman ekibi, takımın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Leon Goretzka'nın sözleşmesini uzattığını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre Alman futbolcu 5 yıl daha Bavyeralılar'ın formasını giyecek. 

Leon Goretzka, 2018-2019 sezonunun başında Schalke ile sözleşmesi sona ermesinin ardından bonservis bedeli olmadan Bayern Münih'e gitmişti. 

Goretzka Bayern ile çıktığı 118 maçta 25 gol atıp 26 da asist yaptı. 

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