Şampiyonlar Ligi'ne Barcelona'yı deplasmanda 3-0 yenerek merhaba diyen Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alman ekibi, takımın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Leon Goretzka'nın sözleşmesini uzattığını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre Alman futbolcu 5 yıl daha Bavyeralılar'ın formasını giyecek.

Leon Goretzka, 2018-2019 sezonunun başında Schalke ile sözleşmesi sona ermesinin ardından bonservis bedeli olmadan Bayern Münih'e gitmişti.

Goretzka Bayern ile çıktığı 118 maçta 25 gol atıp 26 da asist yaptı.