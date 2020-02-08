Bundesliga'nın 21. haftası şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir maça sahne olacak. Son 7 sezonun şampiyonu olan ve rakiplerine büyük üstünlük kuran Bayern Münih, en yakın takipçisi Leipzig'i konuk edecek. 42 puanlı Bayern, taraftarı önünde kazanıp puan liderliğini kamçılamak istiyor. 41 puanla Bavyera ekibinin ensesinde bulunan Leipzig ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp evinde liderlik koltuğunda dönmek istiyor.

Bayern Münih Bundesliga’da 6 haftadır kazanırken, Münih ekibini 1 puan geriden takip eden Nagelsmann’ın Leipzig’i ise son iki haftada topladığı 1 puan ile liderlikten ikinciliğe geriledi.

Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Allianz Arena'da oynanacak dev maç 9 Şubat Pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak. Marco Fritz'in düdük çalacağı 90 dakika S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bayern Münih - Leipzig muhtemel 11'ler:

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Alaba, Boateng, Davies, Thiago, Kimmich, Gnabry, Goretzka, Müller, Lewandowski

Leipzig: Gulasci, Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Sabitzer, Adams, Laimer, Forsberg, Werner, Schick

Bayern Münih'te Javi Martinez, Niklas Süles ile Ivan Perisic, Leipzig'de ise Willi Orban ve Kevin Kampl, sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecekler.



