Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Almanya Bundesliga’da son 7 sezondur şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon da şampiyonluk için en büyük aday konumunda yer alan Bayern Münih, sahasında en yakın takipçisi Leipzig’i ağırlayacak. Lig liderliği için kritik öneme sahip olacak mücadelede 42 puanlı Bayern Münih liderliğini perçinlemek, 41 puanlı Leipzig ise karşılaşmayı kazanarak, kaybettiği liderliği geri almak istiyor. Peki, Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Leipzig muhtemel 11'ler ve dev maçla ilgili detaylar haberimizde.
Bundesliga'nın 21. haftası şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir maça sahne olacak. Son 7 sezonun şampiyonu olan ve rakiplerine büyük üstünlük kuran Bayern Münih, en yakın takipçisi Leipzig'i konuk edecek. 42 puanlı Bayern, taraftarı önünde kazanıp puan liderliğini kamçılamak istiyor. 41 puanla Bavyera ekibinin ensesinde bulunan Leipzig ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp evinde liderlik koltuğunda dönmek istiyor.
DEV MAÇTA ŞAŞIRTAN ORANLAR! TIKLA, HEMEN OYNA!
Bayern Münih Bundesliga’da 6 haftadır kazanırken, Münih ekibini 1 puan geriden takip eden Nagelsmann’ın Leipzig’i ise son iki haftada topladığı 1 puan ile liderlikten ikinciliğe geriledi.
Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Allianz Arena'da oynanacak dev maç 9 Şubat Pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak. Marco Fritz'in düdük çalacağı 90 dakika S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bayern Münih - Leipzig muhtemel 11'ler:
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Alaba, Boateng, Davies, Thiago, Kimmich, Gnabry, Goretzka, Müller, Lewandowski
Leipzig: Gulasci, Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Sabitzer, Adams, Laimer, Forsberg, Werner, Schick
Bayern Münih'te Javi Martinez, Niklas Süles ile Ivan Perisic, Leipzig'de ise Willi Orban ve Kevin Kampl, sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecekler.