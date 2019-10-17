Bayern Münih - LDLC ASVEL maç sonucu: 104-63

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü maç döneminde Alman ekibi Bayern Münih, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, rakibini 104-63'lük skorla geçmeyi başardı.

Bayern, 3. maçında 2. galibiyetini elde ederken ASVEL ise ilk yenilgisini aldı.

Süre alan her oyuncunun skor katkısı yaptığı Bayern Münih'te Maodo Lo 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Nihad Dedovic 14, Vladimir Lucic ve Paul Zipser de 12'şer sayıyla oynadılar.

ASVEL'de Amine Noua 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Antoine Diot 13, Edwin Jackson 9 sayı üretti.