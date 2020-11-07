Bayern Münih - Kızılyıldız maç sonucu: 74-59

Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Alman ekibi Bayern Münih, sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 74-59'luk skorla galip ayrılmayı başardı.

Çıkışını sürdüren Bayern Münih, 7. maçındaki 5. galibiyetini elde ederken Kızılyıldız ise 6. maçında 4. kez mağlup oldu.

Bayern Münih'te Wade Baldwin IV ve Nick Weiler-Babb, 15'er sayıyla takımın en skorer isimleri olurlarken Vladimir Lucic de 12 sayı üretti. Bayern Münih'te süre alan 10 oyuncu da skor katkısı yapmayı başardı.

Kızılyıldız'da Johnny O'Bryant, 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Corey Walden da 12 sayıyla maçı tamamladı.