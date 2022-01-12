Alman devi Bayern Münih'te Kingsley Coman'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı. Fransız yıldız, 2023'te bitecek sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

2015'te Juventus'tan transfer edilen Coman'ın yeni sözleşmesiyle birlikte Lewandowski ve Neuer'in ardında en çok kazanan üçüncü oyuncu olması bekleniyor.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Coman, "Çok mutluyum. Çünkü Bayern, dünyanın en iyi kulüplerinden biri ve burada hala birçok kupa kazanma şansımız, büyük hedeflerimiz olduğunu biliyorum. 2015'ten beri kulüpteyim. Büyük bir ailede gibi hissediyorum. Burada her şey mükemmel. Futbolcu olarak hâlâ önümde en iyi yıllar ve bunları Bayern ile geçireceğim için mutluyum. En büyük hedefim yeniden Şampiyonlar Ligi kazanmak ki bu sefer taraftarımızla birlikte lütfen" ifadelerini kullandı.