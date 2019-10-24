Bayern Münih - Khimki Moskova maç sonucu: 74-87

Turkish Airlines EuroLeague'in dördüncü maç döneminde Alman ekibi Bayern Münih, Rusya temsilcisi Khimki Moskova'yı konuk etti.

Khimki, deplasmanda karşılaştığı rakibini 87-74'lük skorla geçti.

Khimki Moskova, bu sonuçla 4. maçındaki 3. galibiyetini elde ederken ilk iç saha yenilgisini alan Bayern Münih ise toplamda 4. maçında 2. kez kaybetti.

Khimki Moskova'da Alexey Shved 19 sayı, 9 asist ile öne çıkarken Anthony Gill 17, Devin Booker ve Janis Timma da 13'er sayıyla oynadılar.

Bayern Münih'te Greg Monroe 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Vladimir Lucic ve Maodo Lo 12'şer sayı ürettiler.