Bayern Münih, Kalidou Koulibaly için kesenin ağzını açtı

Bayern Münih, Napoli'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly için kesenin ağzını açtı. Gelecek sezon için savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Alman devi, Koulibaly için 39 milyon pound yaklaşık 400 milyon TL'lik teklifte bulundu. Bayern son olarak Leipzig'le stoper Dayot Upamecano için anlaşma sağlamıştı.

Gelecek sezon için defans hattının güçlendirmeyi planlayan Bayern Münih, kolları sıvadı. Bavyera ekibi, dünya devlerinin peşinde olduğu Napoli'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly için harekete geçti.

Bundesliga devi, Liverpool ve Manchester United'ın da gündeminde yer alan Koulibaly için 39 milyon pound yaklaşık 400 milyon TL'lik teklifte bulundu. Napoli, 29 yaşındaki stoper için yapılan teklifi az bulsa da İtalyan kulübünün pandemi koşulları nedeniyle teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor. Anlaşmanın sağlanması durumunda Kalidou Koulibaly, Alman ekibinin formasını giyecek.

Napoli ile 2 kupa kaldırdı

2014 yılından itibaren Napoli forması giyen Kalidou Koulibaly, İtalyan ekibiyle 271 maça çıktı ve 1 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası zaferi yaşamıştı.

Bayen Münih, Liepzig'ten Upamecano'yu kadrosuna katmıştı

Bayern Münih, son olarak stoper bölgesine bir başka Bundesliga ekibi Leipzig'te forma giyen Dayot Upamecano'yu 37 milyon pound yaklaşık 380 milyon TL bonservis ücretiyle kadrosuna katmıştı. 22 yaşındaki stoper, gelecek sezondan itibaren Bayern Münih kadrosunda yer alacak.