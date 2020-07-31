Bayern Münih, Jalen Reynolds'ı transfer etti

Turkish Airlines EuroLeague'deki Almanya temsilcilerinden Bayern Münih, ABD'li basketbolcu Jalen Reynolds ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

31 Temmuz 2020, Cuma 17:33 Son Güncelleme:
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Bayern Münih, Jalen Reynolds'ı transfer etti

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Alman temsilcisi Bayern Münih, son olarak Maccabi Tel Aviv'de oynayan 27 yaşındaki basketbolcu Jalen Reynolds'ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Reynolds ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ABD'li basketbolcu geçtiğimiz sezon Maccabi ile EuroLeague'de 12 maçta 5.7 sayı ve 5.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Jalen Reynolds kariyerinde Recanati, Reggio Emilia, Zenit St Petersburg ve Guangzhou Long Lions takımlarında da forma giydi.

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