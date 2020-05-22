Bundesliga'da corona virüs salgını sonrası ilk maçlar geçen hafta oynanmıştı. Lider Bayern Münih deplasmanda Union Berlin karşısında 2-0 kazanırken 27.haftada bu kez sezonun ilk yarısında 5-1 yenildiği Eintracht Frankfurt ile sahasında karşılaşacak.

Bayrn Münih rakibine karşı sahasında oynadığı son 10 maçı kazandı. Allianz Arena'da rakibine karşı büyük üstünlük kuran Bayern Münih, ilk yarıda yaşadığı hezimeti unutturmak için sahada olacak. Konuk ekip Eintracht Frankfurt ise deplasmanda ligin en az puan toplayan takımı.

Hansi Flick yönetiminde 16 lig maçında 50 gol atıp Bundesliga rekoru kıran Bayern Münih, son 12 maçında 11 galibiyet beraberlik aldı ve oldukça formda gözüküyor.

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