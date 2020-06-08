Bayern Münih gözünü 30. şampiyonluğa dikti!

Koronavirüs salgını sonrası futbola yeniden başlayan ilk ülke konumundaki Almanya’da lider Bayern Münih, Bundesliga’ya her açıdan damgasını vurdu. Şampiyonluğa bir kez daha emin adımlarla ilerleyen Bayern, geçtiğimiz haftayı deplasmandaki 4-2’lik Bayern Leverkusen galibiyetiyle tamamladı.

Böylece Kırmızı-Beyazlılar, salgın sonrası ligde çıktığı 5 maçın hepsini kazanırken, bu süreçte rakip fileleri 17 gol attı ve kalesinde sadece 4 gol gördü.

Ligdeki diğer takımlara her açıdan fark atan ve bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Dortmund’ın 7 puan önünde 70 puanla zirvede bulunan Bayern, toplamda 90 gol atarken, sadece 30 gol yedi.

Salgın sürecinde daha da güçlenen Robert Lewandowski, 30 golünün 5’ini salgın sonrası çıktığı 5 maçta attı.

Müller’den 20 asist

Kalan 4 maç öncesi 10 gol daha atması halinde 100 gol barajını geçecek olan ekip, üst üste 8. toplamda da 30. Bundesliga zaferine emin adımlarla ilerlerken, Bayern’in forveti Robert Lewandowski de ligde 30, tüm kulvarlarda ise 38 maçta 44 atarak kariyer rekoru kırdı.

Thomas Müller de şu ana kadar 20 asist yaparken, Alman devine lig zaferi için Dortmund’un alacağı sonuçlara bakmaksızın kalan 4 maç öncesi 2 galibiyet yetiyor.