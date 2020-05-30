Bayern Münih - Fortuna Düsseldorf maç sonucu: 5-0

Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, sahasında Kenan Karaman'lı Fortuna Düsseldorf'u konuk etti.

Ligin düşme hattında yer alan Düsseldorf, zor bir deplasmana çıktı. Geçtiğimiz hafta en yakın takipçisi Dortmund'u yenerek şampiyonluk yolunda puan farkını açan Bayern Münih, evinde Düsseldorf'u da yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istedi.

ZANKA'NIN ŞANSSIZLIĞI

Maç ev sahibi Bayern'in etkili ataklarıyla başladı. Dakikalar 15'i gösterdiğinde sağ taraftan yapılan ortaya ceza sahası içerisinde Pavard dokundu. Top Fenerbahçe'den kiralanan Zanka'ya da çarparak filelerle buluştu: 0-1.

Dakika 29'da Pavard bu kez gole adını yazdırdı ve durumu 2-0'a getirdi. İlk yarının bitmesine az bir süre kala sahneye Bavyeralılar'ın golcüsü Robert Lewandowski çıktı ve ilk yarının skorunun belirleyen golü kaydetti: 3-0.

LEWA YENİDEN SAHNEDE

Bayern, ikinci yarıya da etkili başladı. 50. dakikada Lewandowski bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 4-0'a taşıdı. Bu golden yalnızca 2 dakika sonra, dakika 52'de Alphonso Davies Bayern'i Düsseldorf karşısında 5-0 üstünlüğe taşıdı.

Geriye kalan dakikalarda ev sahibi ekibin tehlikeli atakları olsa da maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih, sahasında Fortuna Düsseldorf'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.





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DORTMUND'LA FARK 10

Bu skorla lider puanını 67'ye çıkararak maç fazlasıyla Dortmund'la arasında farkı 10'a çıkardı.

Düşme hattında yer alan Fortuna Düsseldorf, 27 puanla 16. sırada kaldı.