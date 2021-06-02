Bayern Münih, Florian Neuhaus transferini bitirdi

Alman devi Bayern Münih, kadrosunu Bundesliga'nın önemli isimlerinden biriyle güçlendirmeye hazırlanıyor. Bayern'in Borussia Mönchengladbach'ın milli oyuncusu Florian Neuhaus ile anlaşma sağladığı belirtiliyor.

Bild'in haberine göre Bayern Münih, oyuncuyla 5 yıllık bir sözleşme üzerine anlaşma sağladı. Oyuncunun bonservisinin 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Borussia Mönchengladbach'tan alınması bekleniyor.

Alman Milli Takımının da formasını giyen 24 yaşındaki orta saha Neuhaus, bu sezon Bundesliga'da çıktığı 33 maçta 6 gol, 6 asistlik katkı sağladı.