Beşiktaş 'ın eski kalecisi Loris Karius ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Liverpool kaynaklı Echo'nun haberine göre, Alman kaleci Karius önümüzdeki sezon Bayern Münih'in kadrosuna katılabilir. Haberde, Bayern Münih'in, 28 yaşındaki kaleciyi fazla bir ücret ödemeden Neuer'in yedeği olarak düşündüğü aktarıldı.

Bu sezon Alman ekibi Union Berlin'in kalesinin koruyan ve önümüzdeki sezon Liverpool'a geri dönecek olan Loris Karius'un İngiliz ekibinde forma şansının zayıf olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta oynadı

Alman kaleci, 2018-2020 yılları arasında kiralık olarak Beşiktaş'ın kalesini korumuştu.