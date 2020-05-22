Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maç sonucu: 5 - 2

Bundesliga'nın 27. haftasında lider Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u evinde farklı geçti. Bayern Münih, Bundesliga'da çıktığı son 13 maçta 37 puan toplarken sezonun ilk yarısında aldığı farklı yenilginin bir nevi rövanşını aldı. Eintracht Frankfurt sezonun ilk yarısında Bayern Münih'i evinde 5-1'lik skorla yenmiş bu sonuç Niko Kovac'ın ayrılmasına neden olmuştu. Bu akşam oynanan maçla 17 karşılaşmada görev yapan yeni teknik adam Hansi Flick'in öğrencileri ise toplamda 55 gol atmayı başardı.

Bayern Münih adına galibiyeti getiren golleri Goretzka, Müller, Lewandowski, Davies ve Hinteregger (kendi kalesine) atarken Eintracht Frankfurt'un savunma oyuncusu Hinteregger takımının iki golüne de imza attı.

26 Mayıs Salı dev maç! B. Dortmund - Bayern Münih

26 Mayıs salı akşamı 28.hafta müsabakasında lider Bayern Münih, en yakın takipçisi Borussia Dortmund ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maç öncesi Bayern Münih 61 puan, B. Dortmund ise 57 puan ile ilk iki sırada yer alıyor.































